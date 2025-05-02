سيف بن زايد وبوتين يستعرضان المشاريع والمبادرات المشتركة

استقبل فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس الروسي، وتمنيات سموه له، والشعب الروسي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وتبادل سموه الحديث مع الرئيس الروسي حول عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على دورها في دعم جهود السلم والتضامن العالمي.

كما تم استعراض عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية، وما تحقق من خطوات مشتركة من تفاهم وإطلاق الحوار الشرطي الاستراتيجي والتدريب المشترك في حماية الطفل، وسبل دعم هذه المبادرات المشتركة وتعزيزها بما يحقق رؤية قيادة البلدين.

حضر اللقاء الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال زيارة سموه لروسيا الاتحادية، إيغور كراسنوف، المدعي العام الروسي.

وتبادل سموه والمسؤول الروسي، الحديث حول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية لاسيما في المجالات الأمنية والشرطية، كما استعرض الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات بين قيادتي البلدين ومسؤوليهما، وسبل تطوير آفاق التعاون الأمني والقضائي وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز جسور التنسيق المشترك ويخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين الصديقين.

حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، إلى جانب الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وعدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين الإماراتي والروسي.