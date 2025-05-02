وزير العدل يلتقي وفداً من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

بحث معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ووفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برئاسة جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تنسيق التعاون بخصوص التحضير للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر عقده في أبريل 2026 في أبوظبي.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه الوفد، أول من أمس، في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي. وأكد معالي وزير العدل أهمية تضافر الجهود، وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لأشكال الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات وفقاً للمعايير الدولية، والاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان. حضر اللقاء القاضي حاتم فؤاد علي، ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.