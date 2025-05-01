بالشراكة مع الإمارات.. مصر تطلق الدورة الرابعة من جائزة التميز الحكومي

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن فتح باب الترشح للدورة الرابعة من «جائزة التميز الحكومي العربي 2025»، والتي تشمل 15 فئة مؤسسية وفردية، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى نهاية أغسطس المقبل.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، في بيان أمس، إن المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي، تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة مصر وحكومة الإمارات، في مجال التميز الحكومي والتطوير المؤسسي.

وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تشجيع ودعم الممارسات المتميزة على مستوى الوطن العربي.