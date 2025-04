سيف بن زايد: نعمل مع روسيا لبناء مستقبل أكثر أماناً وعدلاً للأطفال حول العالم

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج البرنامج التخصصي لحماية الطفل، الذي نظمته وزارة الداخلية، بالتعاون مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمعنفين بروسيا الاتحادية، ضمن تعاون مشترك بين البلدين الصديقين في مجالات نقل وتبادل الخبرات والممارسات المتميزة في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.

وشهد التخريج الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو، حضوراً رسمياً واسعاً من الجانبين الإماراتي والروسي، ممثلاً بحضور ألكسندر كورينكوف، وزير الطوارئ والدفاع المدني وإدارة الكوارث بروسيا الاتحادية وإيلينا ميلسكايا، رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني للأطفال المفقودين والمعنفين بروسيا الاتحادية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية.

ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، إلى جانب حضور الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية وعدد من المسؤولين والضباط من الجانبين الإماراتي والروسي.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «سررت في العاصمة الروسية موسكو بلقاء إيلينا ميلسكايا، رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني للأطفال المفقودين والمعنّفين.

وذلك على هامش تخريج (36) اختصاصياً من دولتي الإمارات وروسيا من البرنامج التدريبي المتخصص في حماية الطفل، والذي استضافه المركز الوطني في روسيا بالتعاون مع الداخلية الإماراتية.

وركز البرنامج على التجربة الإماراتية الرائدة في حماية الطفل وآليات الاستجابة والحماية الوقائية والأطر التشريعية، وتناولنا خلال اللقاء المستويات المتقدمة من الخبرات المشتركة بتطبيق أفضل الممارسات في مجال حماية الطفل، لنواصل معاً بناء مستقبل أكثر أماناً وعدلاً للأطفال حول العالم».

كما زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، معرض «أم الإمارات - The Mother of the Nation»، النسخة المصغرة الافتراضية عن المعرض الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مؤخراً، تقديراً للدور الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهود سموها في تمكين المرأة ودعم مشاريع التنمية الأسرية الشاملة حول العالم.

واطلع سموه في المعرض الافتراضي برفقة أولغا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة الروسية، وعدد من المسؤولين الإماراتيين والروس، على ما يضمه من مبادرات ومشاريع سمو «أم الإمارات»، ورؤية سموها في التنمية المستدامة، وتطوير مشاريع الأسر، ودعم مبادرات المرأة حول العالم.