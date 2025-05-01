صقر غباش يبحث التعاون مع رئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائه أندرونيكو رودريغيز ليدزما، رئيس مجلس الشيوخ في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، على هامش أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني بين دول جنوب-جنوب، المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزها على مختلف الصعد.

وتم خلال اللقاء الذي حضره سعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، شملت تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية بوليفيا.

وأعرب صقر غباش حرص دولة الإمارات على بناء علاقات تعاون وصداقة مع جميع دول أمريكا اللاتينية، مؤكداً عمق العلاقات المتنامية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية بوليفيا،.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بوليفيا، أهمية تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وبوليفيا، خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، لا سيما أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المتطورة اقتصادياً على الصعيد الدولي.