رئيس الدولة: الإمارات ماضية في تعزيز جسور التعاون مع دول أمريكا اللاتينية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور، أمس، مسارات العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والاستدامة والاستثمار والسياحة والزراعة وغيرها، بما يعود بالخير والازدهار والتنمية على البلدين والشعبين.

تصوير: حمد الكعبي وريان كارتر رئيس الدولة خلال استقباله رئيس الإكوادور

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي برئيس الإكوادور مجدداً التهنئة له بالفوز بفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق في قيادة الإكوادور نحو مزيد من التقدم والنماء.

عمل مشترك

تصوير: حمد الكعبي وريان كارتر محمد بن زايد لدى استقبال دانيال نوبوا

وأكد الجانبان الحرص المتبادل على تعزيز العمل المشترك من أجل دفع علاقات التعاون التنموي نحو آفاق أوسع خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى استثمار الفرص المتاحة في مسار هذه العلاقات بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الإكوادور عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية العمل من أجل السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي لما فيه مصلحة الشعوب في التنمية والازدهار.

نقلة نوعية

تصوير: حمد الكعبي وريان كارتر رئيس الدولة مرحباً برئيس الإكوادور

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات والإكوادور تشهد تطوراً ملحوظاً مشيراً سموه إلى تطلع البلدين إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار تعاونهما وخاصة الاقتصادي.

وأضاف سموه، إن دولة الإمارات تهتم بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية وخطت خطوات مهمة في هذا المسار خلال الفترة الماضية وهذا مصدر دعم للعلاقات بين الإمارات والإكوادور.

ودون صاحب السمو رئيس الدولة في حسابه عبر «إكس»: «‏التقيت اليوم «أمس»، في أبوظبي فخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور، في أول زيارة لرئيس إكوادوري إلى الدولة.

تصوير: حمد الكعبي وريان كارتر سموه مصافحاً دانيال نوبوا

حيث بحثنا سبل تنمية علاقات بلدينا واستثمار الفرص المتاحة في مسار هذه العلاقات وخاصة في الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والاستثمار وغيرها من المجالات التي تدعم التنمية المشتركة للبلدين. الإمارات ماضية في تعزيز جسور التعاون مع دول أمريكا اللاتينية وفي مقدمتها الإكوادور بما يحقق الازدهار والنماء للجانبين».

تعاون اقتصادي

من جانبه، عبر رئيس الإكوادور عن شكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحفاوة الاستقبال مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإمارات وخاصة في المجالات الاقتصادية.

حضور

تصوير: حمد الكعبي وريان كارتر رئيس الدولة خلال استقبال رئيس الإكوادور

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.

ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.

تصوير: حمد الكعبي وريان كارتر محمد بن زايد في حديث مع دانيال نوبوا

ومعالي حميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام وعدد من كبار المسؤولين، بجانب الوفد المرافق للرئيس الضيف الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الإكوادور.

محمد بن زايد:

علاقات الإمارات والإكوادور تشهد تطوراً ملحوظاً ونتطلع لتحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون

بحثنا سبل تنمية العلاقات واستثمار الفرص المتاحة خاصة في الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة