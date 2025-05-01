محمد بن زايد: الإمارات تدعم كل ما يضمن أمن لبنان واستقراره وسيادته

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، أمس، مختلف جوانب العلاقات الأخوية وسبل تنمية التعاون والعمل المشترك لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

تصوير: عبد الله البدواوي وحمد الكعبي رئيس الدولة خلال استقباله الرئيس اللبناني

جاء ذلك خلال استقبال سموه - في قصر الشاطئ بأبوظبي ــ الرئيس اللبناني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث رحب سموه بالرئيس الضيف، متمنياً له التوفيق في قيادة لبنان الشقيق إلى كل ما يحقق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه، وأن يعود لبنان إلى موقعه المهم في محيطه العربي والإقليمي والعالمي.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مؤكدين ضرورة العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

تصوير: عبد الله البدواوي وحمد الكعبي محمد بن زايد مصافحاًً جوزيف عون

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن العلاقات بين دولة الإمارات ولبنان تاريخية وتجمع الشعبين الإماراتي واللبناني روابط المحبة والتقدير والاحترام المتبادل.

مشيراً سموه إلى أن إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في بيروت تجسد التزام الإمارات بدعم لبنان والتطلع نحو مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين.

وشدد سموه على موقف دولة الإمارات الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه.

تصوير: عبد الله البدواوي وحمد الكعبي محمد بن زايد وجوزيف عون خلال الاستقبال

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «بحثت اليوم (أمس) في أبوظبي مع فخامة الرئيس جوزيف عون سبل تنمية العلاقات التاريخية الأخوية بين الإمارات ولبنان بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الشقيقين. موقف الإمارات الثابت دعم كل ما يضمن أمن لبنان واستقراره وسيادته ويحقق تطلعات شعبه نحو التنمية والازدهار، ونهجها الراسخ تعزيز أسباب السلام والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها».

تصوير: عبد الله البدواوي وحمد الكعبي محمد بن زايد مودعاًً الرئيس اللبناني

من جانبه عبر جوزيف عون عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال، وتقديره موقف سموه الداعم والمساند للبنان، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات لبنان مع الإمارات في مختلف المجالات لما فيه الخير لشعبيهما.

حضر اللقاء، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة.

تصوير: عبد الله البدواوي وحمد الكعبي عبدالله بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وعلي الشامسي وأنور قرقاش

ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفهد الكعبي، القائم بأعمال سفارة الدولة في بيروت، وعدد من كبار المسؤولين، بجانب الوفد المرافق للرئيس اللبناني الذي يضم يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين، وعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين.

تصوير: عبد الله البدواوي وحمد الكعبي الوفد المرافق للرئيس اللبناني

رئيس الدولة:

العلاقات بين الإمارات ولبنان تاريخية وروابط المحبة تجمع الشعبين

إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في بيروت تجسد التزامنا بدعم لبنان

نقف مع تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ووحدة لبنان وسلامة أراضيه