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الإمارات

"الخارجية" والحرس الوطني ينفذان مهمة إسعاف جوي لمصاب في سلطنة عٌمان

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وام

نفذت وزارة الخارجية بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني وسفارة دولة الإمارات في مسقط، مهمة إسعاف جوي لمصاب تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده في سلطنة عُمان الشقيقة.

وبتعاون ودعم السلطات العمانية، تم نقل المصاب عبر الإسعاف إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في دولة الإمارات لاستكمال العلاج بعد تلقيه العلاج بمستشفى السلطان قابوس في صلالة.

وفي هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها للسلطات العمانية على تعاونها الكبير ودورها البارز في تقديم الدعم لسفارة الدولة في مسقط، مما أسهم في إنجاح مَهمة الإسعاف الجوي.