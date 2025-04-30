عبدالله آل حامد: قمة «بريدج» الإماراتية تربط المواهب والشركات الناشئة بالاستثمار

حضر معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، مؤتمر «مومنتوم للذكاء الاصطناعي»، الذي نظمته وكالة «رويترز» في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، من 28 إلى 29 أبريل الجاري.

وتطرق خلال اللقاءات إلى قمة «بريدج»، المبادرة الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتعزيز التعاون والابتكار في المشهد الإعلامي العالمي، مؤكداً دورها المحوري في ربط المواهب والشركات الناشئة بفرص النمو والاستثمار، ومقدماً الدعوة لهم للمشاركة في فعالياتها المقرر عقدها في ديسمبر المقبل في أبوظبي.

وشهد معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام عدداً من جلسات المؤتمر، التي سلطت الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم خطط النمو طويلة الأجل.

حيث استمع إلى تجارب قادة الصناعة في تبني حلول التكنولوجيا ضمن منظومات أعمالهم، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في تسخير هذه التقنيات لدعم الابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما التقى معاليه، وبحضور الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، ستيف هاسكر، الرئيس التنفيذي لشركة تومسون رويترز، وبول باسكوبيرت، رئيس شركة رويترز الإخبارية، وجيفري كاتزنبرغ، الشريك المؤسس لشركة «WndrCo».

وجاستن ويكسلر، الشريك العام لـ«WndrCo»، ورايان باتيل، المدير التنفيذي العالمي وعضو مجلس إدارة كلية دراكر للإدارة، حيث ناقش معهم سبل تعزيز التعاون، وكيفية الاستفادة من التطورات التقنية الحديثة لتطوير المشهد الإعلامي.

وتأتي المشاركة بالمؤتمر في إطار الحرص على بناء شراكات استراتيجية مع قادة التكنولوجيا العالميين، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي، لتعزيز جاهزية القطاع الإعلامي للتحديات المستقبلية، ودعم استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى الإعلامي، وتسريع العمليات الإعلامية.