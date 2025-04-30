وفد عراقي يتعرف على نماذج العمل المبتكرة لحكومة الإمارات

اطلع وفد حكومي من مكتب رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية العراق على أفضل التجارب ونماذج العمل التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية أجراها الوفد للدولة.

ضمن مبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء الهادفة لتعزيز التعاون مع حكومات الدول الشقيقة، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين في مجالات العمل والتحديث الحكومي.

وهدفت زيارة الوفد إلى التعرف على أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً السياسات الحكومية والتشريعات وإعداد القيادات الحكومية، واستشراف مستقبل الحكومات المرنة، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ومتابعة الأداء وتحفيز التميز، وتمكين الحكومات بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة والمشاريع الاستراتيجية.

ضم وفد الحكومة العراقية الدكتور حميد نعيم خضير، الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور نوفل هلال، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، وعزت صابر، وكيل وزارة النفط، وستار جبار وكيل وزارة التجارة، وهاني موسى، وكيل وزارة الصحة، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة الإمارات، التقى خلالها معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وحمد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، ود. وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعدداً من القيادات الحكومية.

وشهدت الزيارة عقد عدة جلسات حوارية، ولقاءات مع مسؤولين حكوميين وخبراء إماراتيين، وجولات معرفية لعدد من الجهات الحكومية، شملت مؤسسة دبي الرقمية، وزيارة متحف المستقبل، ومتحف الاتحاد، فيما حضر الوفد جانباً من فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه أن حكومة دولة الإمارات تتبنى توسيع آفاق التعاون لتمكين الحكومات حول العالم، وأن الشراكة مع حكومة العراق في التحديث والتطوير الحكومي تعكس العلاقات المتينة، التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقال عبد الله لوتاه، إن مكتب التبادل المعرفي الحكومي يعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الرائدة على إثراء المعرفة، ونقل نموذج الإمارات الرائد في العمل الحكومي، ومشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح، لتعزيز استفادة الحكومات من التجارب التي حسنت الكفاءة والأداء، وعززت الجاهزية للمستقبل، وأحدثت أثراً إيجابياً في المجتمعات.

وشهدت الزيارة عقد اجتماعات، تم خلالها بحث توسيع الشراكات في تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.