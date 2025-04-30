خالد بن محمد: توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الابتكار واستشراف المستقبل

استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، سارة فراير، الرئيس المالي لشركة «أوبن إيه آي - OpenAI»، المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة «أوبن إيه آي» وجهودها على المستوى العالمي في مجال تطوير حلول وتقنيات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الابتكار واستشراف المستقبل في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والعلمية، من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات الرائدة في هذا المجال الحيوي الذي يشهد تطورات متسارعة.

رؤى

وتناول اللقاء أيضاً استعراض الخطط والرؤى الوطنية في مجال دمج حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، إسهاماً في تعزيز مكانة الدولة والإمارة مركزاً عالمياً رائداً للابتكار التكنولوجي، ودعماً لجهود بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على التقنيات الحديثة.

حضر اللقاء معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42».