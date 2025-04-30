صقر غباش ورئيس مجلس الأعيان الأردني يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني بين دول جنوب - جنوب، الذي بدأت أعماله في العاصمة المغربية الرباط أول من أمس.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزها على مختلف الصعد، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، وكل ما من شأنه زيادة التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مواصلة الجهود الثنائية من أجل مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الأمة العربية وعودة الاستقرار والأمن للمنطقة.

وأكد معالي صقر غباش على اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها التاريخية مع المملكة الأردنية الهاشمية. ومن جهته أكد فيصل الفايز متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين القائمة على أسس ثابتة وراسخة وعلى الاحترام المتبادل.