رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء كندا بفوز حزبه في الانتخابات

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى مارك كارني رئيس وزراء كندا بمناسبة فوز الحزب الليبرالي بولاية رابعة في الانتخابات الفيدرالية الكندية.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «أهنئ مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية الأخيرة وأتمنى له التوفيق في خدمة كندا وشعبها، متطلعاً إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه الخير والنماء والازدهار لبلدينا وشعبينا».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى مارك كارني رئيس وزراء كندا.