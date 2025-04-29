عبدالله بن زايد ووزير خارجية بيرو يبحثان تعزيز مسارات التعاون المشترك

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في أبوظبي أمس، إلمر شيالر سالسيدو، وزير خارجية جمهورية بيرو.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في عدد من القطاعات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم الأولويات التنموية لدى الجانبين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سالسيدو، معرباً عن تطلعه إلى العمل معه من أجل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين، واستثمار جميع الفرص المتاحة لتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

افتتاح سفارة

وافتتح وزير خارجية جمهورية بيرو، مساء أمس، مقر سفارة بلاده في أبوظبي بحضور معالي أحمد بن على الصايغ، وزير دولة، وألبرتو أليخاندرو فارخي أورنا، سفير جمهورية بيرو لدى الدولة، وأعضاء السفارة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، ورجال الأعمال وأبناء الجالية البيروفية المقيمة بالدولة.

وقال وزير خارجية بيرو في كلمته خلال حفل الافتتاح: إن وجود سفارة لبلاده في دولة الإمارات يدل على عرى الصداقة التي تربط البلدين، واصفاً الإمارات بأنها شريك استراتيجي لبلاده، وعبّر عن أمله في توطيد أواصر الشراكة لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.