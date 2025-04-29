رئيس الدولة: حريصون على التعاون مع أستراليا بما يخدم التنمية المشتركة ويدعم السلام في العالم

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع سام موستين، الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الدولة، مختلف جوانب وفرص العلاقات بين الإمارات وأستراليا، وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها خاصة في المجالات التنموية.

وذلك في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ بِالحاكمة العامة لكومنولث أستراليا، والوفد المرافق في دولة الإمارات، متمنياً لأستراليا وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة والحاكمة العامة لكومنولث أستراليا القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار الإقليمي ودعم مسار السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

كما شدد الجانبان على ضرورة تعزيز الحلول السلمية للنزاعات في العالم من خلال الحوار بما يحقق المصلحة المشتركة للبشرية ويدعم الازدهار العالمي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن احتفاء دولة الإمارات وأستراليا العام الجاري بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1975 يعد مناسبة لتأكيد الحرص المتبادل على مزيد من العمل لتنمية هذه العلاقات بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين.

مشيراً سموه إلى أن العلاقات الإماراتية - الأسترالية ثرية ومتطورة والإمارات حريصة على دفعها إلى الأمام واستثمار الفرص المتاحة فيها خاصة في مجالات اقتصاد المستقبل والتجارة والاستثمار والاستدامة والثقافة والتعليم والأمن الغذائي والتكنولوجيا وغيرها، من منطلق نهجها القائم على بناء جسور التعاون التنموي لمصلحة الجميع. ودون صاحب السمو رئيس الدولة على حسابه في منصة «إكس» أمس:

«بحثت اليوم في أبوظبي وفخامة سام موستين الحاكمة العامة لأستراليا، العمل المشترك لتعزيز علاقاتنا التنموية بما يعود بالخير على بلدينا وشعبينا. بينما نحتفي هذا العام بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، نؤكد حرص الإمارات على مواصلة التعاون مع أستراليا بما يخدم التنمية المشتركة ويدعم السلام والازدهار في العالم».

تعزيز التعاون

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون خاصة في المجالات ذات الأولوية التنموية للبلدين بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما، مشيرين إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي جرى توقيعها خلال العام الماضي تمثل إطاراً أساسياً فاعلاً للعمل المشترك لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار بين البلدين.

إضافة إلى تهيئة الظروف لمجتمعي الأعمال في الإمارات وأستراليا لمزيد من العمل والاستثمار والتعاون وبناء المشروعات المشتركة.من جانبها، عبرت الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحفاوة الاستقبال، منوهة بالتطور في مسار العلاقات الثنائية والحرص على تنميتها لمصلحة البلدين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.

ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من كبار المسؤولين بجانب الوفد المرافق للضيفة.