تعاون بين دفاع مدني دبي وجنوب أفريقيا

استقبل الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وفداً من حكومة إقليم كيب الغربي بجنوب أفريقيا، برئاسة آلان ويندي - رئيس وزراء حكومة إقليم كيب الغربي، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الأنظمة والممارسات والتطبيقات المتطورة وأنظمة السلامة العامة.

وتضمّنت الجولة توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى الاستفادة من الريادة العالمية التي وصلت لها القيادة العامة للدفاع المدني بدبي وتعزيز أوجه التعاون المشترك.

كما اطلع الوفد خلال الجولة على برنامج جاهزية المليار التي تهدف إلى توعية مليار شخص حول العالم بكيفية الوقاية من الحرائق، ونظام العمل بغرفة العمليات الرئيسية في مبنى القيادة.

وما تتضمنه من برامج مجهزة بالذكاء الاصطناعي، وغرفة جاهزية الدفاع المدني، ومركز «مرحبا» لخدمة العملاء والاستماع إلى شرح تفصيلي حول برامج الاتصال المتطورة، وأنظمة قياس رضا العملاء، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الآليات والمركبات والابتكارات المستخدمة في مجال الإطفاء.