رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء جنوب أفريقيا وتوغو وسيراليون بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى سيريل راما فوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وفور غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو، وجوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى سيريل راما فوزا، وفور غناسينغبي، وجوليوس مادا بيو، بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى فيكتوار توميغا داغبي، رئيسة وزراء جمهورية توغو، وديفيد موينينا سينجيه رئيس مجلس الوزراء في جمهورية سيراليون.