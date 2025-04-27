8 قتلى و750 جريحاً بانفجار ضخم هزّ ميناءً في إيران

هز انفجار هائل الميناء الرئيس في إيران، ما خلّف قتلى ومئات الجرحى، دون أن تعرف أسبابه بعد، فيما أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع إيران، وصادق تعازيها في الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفر انفجار ضخم هز ميناء في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة أكثر من 750 آخرين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وبينما لم تتضح أسباب الحادث بعد، نقل الإعلام الرسمي، عن هيئة الجمارك الإيرانية، أن الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية في منطقة الميناء. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي، تصاعد أعمدة هائلة وكثيفة من الدخان الرمادي والأسود، بعد الانفجار في الميناء القريب من مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزكان.

وأظهرت اللقطات تحليق مروحيات ومشاركتها في جهود الإطفاء ونقل الجرحى. كما أظهرت لقطات من المكان، أضراراً كبيرة في الميناء والطرق المؤدية إليه، حيث تناثر الحطام في كل حدب وصوب، ومسعفين ينقلون مصابين على متن حمالات إلى سيارات الإسعاف.

كما تسبب عصف الانفجار بتضرر عشرات الحاويات الحديدية، والشاحنات التي تفحم بعضها بشكل شبه كامل، بينما كانت أخرى تلتهمها النيران بالكامل. وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني، بابك محمودي، في تصريح للتلفزيون الرسمي: «للأسف، أكد المسعفون مقتل 8 أشخاص على الأقل».

وأعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن تعاطفه مع ضحايا الانفجار، مشيراً إلى أنه أصدر أوامر بالتحقيق في الوضع والأسباب، ووجّه وزير الداخلية إسكندر مومني، للتوجه إلى الموقع. وفيما أوضح المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في المحافظة، إسماعيل مالكي زاده، أن العمل جارٍ لإخماد الحريق الذي تسبب فيه الانفجار الهائل، قال مسؤول جهاز الطوارئ، مهرداد حسن زاده، إن الحادث وقع نتيجة انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء رجائي.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، أن هذا الميناء هو أكبر وأكثر موانئ الحاويات في إيران تطوراً، ويضم 12 رصيف حاويات، و30 رافعة، وأنواع التجهيزات المتطورة، ويؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد البحري للبلاد.

وأشارت وكالة فارس إلى أن دوي الانفجار سُمع على مسافة 50 كيلومتراً من موقع الميناء، ونقلت عن شهود قولهم، إن الأرض اهتزت جراء شدته. وذكرت وكالة تسنيم، أن موجة الصدمة كانت قوية، لدرجة أن معظم المباني في الميناء تعرضت لأضرار بالغة.

بدورها، أكدت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، أن الانفجار ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة، مشيرة إلى أن المرافق الواقعة في منطقة بندر عباس، تعمل حالياً من دون انقطاع.

وعبّرت دولة الإمارات، عن تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصادق تعازيها في ضحايا انفجار ميناء بندر عباس في جنوبي إيران، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، ووقوع أضرار مادية جسيمة. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية إيران الإسلامية، وشعبها الجار، ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.