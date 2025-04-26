رئيس الدولة يعزي خلال اتصال هاتفي رئيس وزراء الهند في ضحايا الحادث الإرهابي

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، اتصالاً هاتفياً مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها لمصلحة شعبيهما.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع منذ أيام في باهالجام في جامو وكشمير وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً سموه رفض الإمارات للإرهاب باعتباره تهديداً للأمن والاستقرار داخل المجتمعات وللسلم والأمن الدوليين.

من جانبه، عبر دولة ناريندرا مودي عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على التعزية وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه الهند وشعبها متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والنماء.