الرئيس الموريتاني يؤكد عمق العلاقات بين الإمارات وموريتانيا

استقبل محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، أمس الأول في المركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط، الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي يشارك في حفل تكريم الفائزين في مسابقة جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية النسخة الخامسة، تلبيةً لدعوة معالي سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ورحب الرئيس الموريتاني بالدكتور الدرعي، مؤكداً عمق العلاقات بين الدولتين قيادةً وشعباً، وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز علاقات التعاون في الشأن الديني بما يخدم البلدين الشقيقين ويرتقي بالأهداف المشتركة. م

ن ناحيته أشاد الدرعي بحسن الاستقبال والحفاوة من الرئيس الموريتاني، ونقل له تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً رسوخ العلاقات وتناميها في مختلف المجالات بين القيادتين والشعبين الشقيقين، مثمناً جهوده في العناية بالشأن الديني وترسيخ قيم الدين السمحة في المجتمع والأجيال.

وهنأ الدرعي، في كلمته خلال حفل تكريم الفائزين الذي أقيم بحضور الرئيس الموريتاني، الفائزين والمشاركين في هذه الدورة، ودعاهم لأن يصونوا تجربتهم هذه ويعتزوا بها، ليساهموا في حفظ الأجيال وسلامة فكرهم وصدق انتمائهم. ونقل إلى قيادة وشعب موريتانيا الشقيقة، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً عمق أواصر المحبة والتعاون بين البلدين.