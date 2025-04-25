دبي.. انطلاق المؤتمر الدولي الـ 12 لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط

انطلقت في دبي اليوم فعاليات الدورة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط، “ICJR”، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق جميرا أبراج الإمارات، بحضور أكثر من 1000 جراح عالمي ومتخصص في زراعة وتبديل المفاصل وتنظمه شركة إنفوبلاس إيفنتس.

وأكد الدكتور سميح الطرابيشي، الرئيس الأعلى للمؤتمر واستشاري جراحة وتبديل المفاصل، أهمية هذا الحدث الذي بات يعد علامة فارقة في المنطقة كونه يجمع نخبة من الجراحين والمتحدثين العالميين، الذين سيثرون المؤتمر بخبراتهم العلمية والعالمية والتي ستعم فائدتها عل كافة المشاركين في المؤتمر.

وقال إن المؤتمر يتطلع إلى بناء المزيد من الشراكات العالمية مع مختلف الجهات الدولية لافتاً إلى أن هذا العام مثل أول تعاون من نوعه في المنطقة مع منظمة "AO Recon"، وهي شبكة عالمية من جراحي العظام تكرس جهودها لتقديم تعليم متقدم في مجال الحفاظ على المفاصل واستبدالها.

وأكد إن الدورة الحالية من المؤتمر تركز على التطورات التكنولوجية، والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة المفاصل مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي، منوهاً بأنه سيتم عرض حالات صعبة لمناقشتها إضافة إلى ندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أفضل الطرق لتبديل المفاصل، فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات العالمية في الطب الرياضي والكاحل، وإعادة زرع المفاصل طبقاً للمواصفات المطلوبة لكل منطقة.

من جانبه أكد الدكتور محمد معاذ عدي، رئيس المؤتمر أن الحدث يحتل مركز الصدارة باعتباره منصة مثالية على مستوى المنطقة تتيح التواصل والتفاعل بين الشركات الموردة للأطراف الصناعية والأطباء من المنطقة والعالم.

وأوضح أن المؤتمر يضم 28 طبيبًا في اللجنة العلمية والتنظيمية، و85 محاضرًا إقليميًا ودوليًا، من 20 دولة مشاركة، لافتاً إلى أن عدد الجلسات العلمية وصل الى 21 جلسة وعدد المحاضرات 130 محاضرة علمية، و39 بحثًا علميًا، و13 بحثًا علميًا للأطباء والأطباء المقيمين، وورشتي عمل، إضافة إلى 5 ندوات للقطاع الصناعي.

وأضاف أن الدورة الحالية من المؤتمر تسلط الضوء على التطورات التكنولوجية الحديثة مثل تصميم المفاصل المخصصة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والابتكارات في جراحات الروبوت الآلي، وعرض حالات جراحية معقدة لمناقشتها مع الخبراء، وندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أحدث أساليب تبديل المفاصل، ومناقشة المستجدات العالمية في الطب الرياضي وجراحة الكاحل وإعادة زراعة المفاصل وفقًا للمعايير المتقدمة لكل منطقة.

وأوضح الدكتور جابر الخييلي، نائب رئيس المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط، أن التشريح العظمي يختلف بين المرضى وفقًا للخلفية الجغرافية والثقافية، حيث يحتاج المرضى في الشرق الأوسط إلى تصاميم مفصلية تتناسب مع طبيعة حياتهم، مثل القدرة على الجلوس على الأرض وأداء الصلاة، ما يجعل الابتكار في التصميم أمرًا ضروريًا لتحسين النتائج العلاجية.

وأضاف ان المؤتمر سيتضمن جلسات علمية متخصصة لعرض أبحاث طبية حديثة، إلى جانب بث مباشر لعمليات جراحية يجريها خبراء عالميون لتقديم نصائح عملية حول تقنيات جراحة العظام، بالإضافة إلى جلسة "اسأل الخبراء" التي تتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع رواد المجال.

وافتتح الدكتور سميح الطرابيشي، برفقة الدكتور يونس كاظم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 20 شركة رائدة في مجال صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، ما يعكس الدور المحوري للابتكار في تطوير تقنيات جراحة العظام وتحسين جودة الرعاية الصحية.

يذكر أن المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل "ICJR" هو منظمة مستقلة غير ربحية تأسست بهدف إعادة ابتكار التعليم الطبي في مجال جراحة العظام، من خلال تطوير وسائل تعليمية مبتكرة تساهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى على مستوى العالم.