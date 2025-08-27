Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان علاقات البلدين الراسخة وسبل تعزيز التعاون

  • غادر العلمين في ختام زيارة أخوية إلى مصر
undefined's profile picture

وام

العلمين

  استعرضا العمل المشترك بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مدينة العلمين الجديدة في ختام زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة استمرت عدة أيام.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار العلمين الدولي، عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان سموه قد بحث مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي -خلال مائدة الإفطار في الساعة السابعة صباح أمس- العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.