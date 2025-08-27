رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان علاقات البلدين الراسخة وسبل تعزيز التعاون

استعرضا العمل المشترك بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مدينة العلمين الجديدة في ختام زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة استمرت عدة أيام.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار العلمين الدولي، عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان سموه قد بحث مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي -خلال مائدة الإفطار في الساعة السابعة صباح أمس- العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.