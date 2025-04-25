صقر غباش ورئيس وزراء لبنان يبحثان العلاقات الأخوية

استقبل الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أمس، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان.

ونقل معالي صقر غباش تحيات القيادة إلى الدكتور نواف سلام، وتمنيات القيادة للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق بدوام الرقي والتقدم والازدهار في شتى المجالات.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل الرأي بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وهنأ معالي صقر غباش، نواف سلام بتوليه رئاسة الحكومة اللبنانية، مشيداً بمنح البرلمان اللبناني الثقة لحكومته، وتشكيل مجلس الوزراء بنجاح، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت الداعم لأمن واستقرار وسيادة ووحدة أراضي الجمهورية اللبنانية.

من جانبه أكد الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيداً بالدور الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأعرب عن عميق شكره وتقديره لدولة الإمارات على الدعم المستمر الذي لقيه لبنان خلال الفترة الماضية وكان له أطيب الأثر لدى الشعب اللبناني.

على صعيد متصل، أشاد رئيس وزراء لبنان بدور دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار في المنطقة وبمساهماتها في دعم لبنان واستقراره، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة استقرار سوريا بما ينعكس على دول المنطقة، معتبراً أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى دولة الإمارات تسهم في تعزيز هذا الاستقرار، لما لدولة الإمارات من دور مهم وأساسي.

كما أكد تصميم الحكومة اللبنانية على «ردم فجوة الثقة التي نشأت في السنوات الماضية بين لبنان والدول العربية»، مشيداً بعلاقات لبنان التاريخية مع الإمارات ومنوهاً باستضافة مئات آلاف اللبنانيين وبكل المساعدات التي قدمتها ولا تزال للبنان. وعبر سلام عن آماله في عودة المواطنين الإماراتيين إلى زيارة لبنان قريباً، «خصوصاً في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية والوزارات والأجهزة المعنية لحفظ سلامة الطيران والمسافرين والسياح».