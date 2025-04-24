مسؤولون عمانيون يشيدون بكتاب حاكم الشارقة "البرتغاليون في بحر عمان"

قال معالي الدكتورعبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العماني إننا فخورون بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم افتتاح فعاليات النسخة ال 29 من معرض مسقط الدولي للكتاب و توقيع النسخ الأولى من أحدث مؤلفاته بعنوان " البرتغاليون في بحر عمان – أحدث حوليات من 1497 – 1757 في 21 مجلدا .

وقال " إن سموه يعد من أهم المؤرخين في الشأن و التاريخ العماني و أي إضافة بحثيه يقدمها في التقصي التاريخي و في اظهار وثائق جديدة تضيف للتاريخ العماني و للمكتبة الإنسانية بشكل عام و المكتبة العربية و العمانية بشكل خاص.

و أشار إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة يركز على موضوع التاريخ ليس فقط كموضوع و إنما كرسالة تحافظ بها على هويتنا و على انتمائنا مشيرا إلى أن سموه يستهدف من خلال هذه الكتب و الإصدارات تعزيز و تجذير الهوية القائمة على المعرفة و التقصي العلمي حيث يستخدم سموه أدق المناهج العلمية في دراساته التاريخية و نحن في سلطنة عمان نعتني كثيرا بما يقدمه سموه من دراسات و تقصي التاريخي و فخورون بهذه الإضافات المتتالية من جانبه و التي تضيف جوانب مهمة للتاريخ العماني و المنطقة بصفة عامة و تعزز شعورنا بالهوية الوطنية .

من جانبه قال محمود بن يحيي بن سليمان الذهلي محافظ محافظة شمال الشرقية في سلطنة عُمان إن الكتاب الذي أطلقه صاحب السمو حاكم الشارقة اليوم في افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب يعكس تاريخ و إرث سلطنة عمان و دورها في دحر البرتغاليين و نحن سعداء باطلاقه لأنه يلقي الضوء على ماضي سينقل للجيل الحالي و للأجيال القادمة كما أننا ننظر للكتاب كموسوعة شاملة و مهمة تحكي عن حقبة مهمة من تاريخ سلطان عمان و نحن نفتخر بهذا الإنجاز الكبير من جانب سموه و نأمل في الإستفادة منه .

وأكد أن سموه بعتبر كنزا من كنوز المعرفة و الأدب و الثقافة و التاريخ التي تعزز من هويتنا جميعا في المنطقة .