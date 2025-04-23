الإمارات تهيب بمواطنيها في تركيا توخي الحذر بسبب زلزال إسطنبول

أهابت قنصلية دولة الإمارات في إسطنبول بمواطني الدولة الموجودين في الجمهورية التركية ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الارتدادات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول والولايات المجاورة.

كما أكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قالت إن زلزالاً بقوة 6.2 درجات ضرب إسطنبول التي يقطنها 16 مليون نسمة، اليوم الأربعاء، وهو أحد أقوى الزلازل التي شهدتها المدينة في السنوات القليلة الماضية.

ولم ترد تقارير بعد عن الأضرار، لكن سكاناً أخلوا بنايات اهتزت وقت الزلزال.

وقع الزلزال الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (09.49 بتوقيت جرينتش) ومركزه في منطقة سيليفري على بعد 80 كيلومتراً إلى الغرب من إسطنبول.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال كان على عمق 6.92 كيلومتر.

وقالت محطة (تي.جي.آر.تي) إن شخصاً أصيب بعد أن قفز من شرفة خلال الزلزال الذي وقع خلال عطلة عامة في تركيا.

وحذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية الناس في المنطقة من دخول بنايات متضررة.

وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن قوة الزلزال كانت 6.02 درجات وإن مركزه على عمق عشرة كيلومترات.