جوزيف عون وصقر غباش يبحثان في بيروت المستجدات والتطورات الراهنة

استقبل فخامة العماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، أمس، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في القصر الجمهوري بعبدا بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها معاليه إلى الجمهورية الشقيقة.

ونقل معالي صقر غباش، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية.

وحمل رئيس الجمهورية اللبنانية، معالي صقر غباش، تحياته إلى سموهم وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وخلال اللقاء، أكد الرئيس اللبناني أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية دور البرلمانات في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وما يجمع البلدين من روابط ثقافية واقتصادية واجتماعية ممتدة، وشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعكس حرص دولة الإمارات الدائم على دعم أمن واستقرار وازدهار لبنان.

وجدد معالي صقر غباش التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم لبنان الشقيق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستظل داعمة لأمن واستقرار وسيادة لبنان ووحدة أراضيه، والحرص على كل ما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في التنمية والازدهار.

لقاء

كما التقى معالي صقر غباش، خلال الزيارة أمس، نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، ونقل إليه تحيات قيادة دولة الإمارات، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، والتي تمتد لعقود من التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التعاون البرلماني بين المجلسين وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن القومي العربي والتضامن العربي، وأوجه الدعم والتعاون والتنسيق بين الجانبين في ظل العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين على مختلف الصعد.

حلول دبلوماسية

وفي ختام اللقاء، شدد معالي صقر غباش على أهمية تعزيز الحوار والدبلوماسية كسبيل لحل الأزمات في المنطقة والعالم، مؤكداً أن التصعيد لم يؤدِّ إلا إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، داعياً إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الأزمات والصراعات، وضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة.

من جانبه أكد نبيه بري أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين لما لذلك من دور فاعل في دعم العلاقات الثنائية على مختلف الصعد.