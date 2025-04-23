سفير أوزبكستان لدى الدولة: نتطلع للعمل مع الإمارات خلال مؤتمر «اليونسكو»

أكد عبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، أن علاقات الإمارات وبلاده شهدت تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى وجود تعاون وثيق بين البلدين في إطار المنظمات الدولية، وأكد حرص أوزبكستان على العمل بشكل وثيق مع الإمارات خلال تنظيم الدورة الـ«43» للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في مدينة سمرقند العام الجاري.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت أول من أمس في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، حول مساهمة أوزبكستان في مبادرات اليونسكو وجهود التنسيق مع دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال أوكولوف: «خلال زيارة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، إلى دولة الإمارات خلال شهر يناير الماضي، تم توقيع إعلان بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ما يعكس حرص وتطلع البلدين إلى تعزيز هذه العلاقات المتميزة، والانتقال بها نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة».

وأضاف أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في إطار المنظمات الدولية، ويقدمان دعماً متبادلاً للمبادرات في المحافل العالمية، وفي هذا الإطار، نعتزم العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الإمارات لتنظيم جلسات مؤتمر اليونسكو في سمرقند.

وأكد أن العلاقات الثقافية تحظى بين بزخم خاص بين البلدين.