سفيرنا في الأرجنتين يلتقي رئيس الأوروغواي الشرقية

التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين السفير غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، ياماندو أورسي، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، بحضور ماريو لوبيتكين، وزير الخارجية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ونقل القمزي إلى رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مقرونة بتهانيهم بمناسبة اليوم الوطني الـ200، وتمنياتهم لشعب الأوروغواي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحمّل الرئيس ياماندو أورسي السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد بتطور العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثنياً على الإنجازات التنموية الرائدة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً، مؤكداً تطلع بلاده لتعزيز التعاون في المجالات كافة.

من جهته، أكد السفير سعيد عبدالله القمزي حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع الأوروغواي بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز جسور التواصل بين شعبي البلدين. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس إيجابياً على مسيرة التنمية في البلدين.