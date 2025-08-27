سفينة حمدان تبدأ تحميل المساعدات الإنسانية لنقلها من الإمارات إلى غزة

وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء في القطاع. وتحمل السفينة شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية تصل إلى 7000 طن، والتي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السكان.
استجابة عاجلة
ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لدعم الشعب الفلسطيني، وتجسد التزام الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، وتعزيز جهود الإغاثة بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية.
«طيور الخير»
وشملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وبإتمام هذا الإنزال، بلغ إجمالي المساعدات الجوية التي قدمتها الإمارات ضمن هذه العملية أكثر من 4076 طناً، شملت الغذاء والمستلزمات الضرورية، مما يعكس التزامها الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.
نهج
كما واصلت توزيع الطرود الغذائية على ذوي الاحتياجات الخاصة دعماً لهم ومساندة في مواجهة المجاعة التي يعاني منها القطاع. وتهدف هذه المساعدات إلى تلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.