«اتحاد المرأة الفلسطينية»: دعم الإمارات يعزز صمود الفلسطينيات

أشادت آمال الآغا، رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد النسائي العام، في دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة المرأة الفلسطينية، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم ومنها المساعدات الإنسانية والغذائية المستمرة.

مؤكدة أن هذه الجهود المقدرة تساعد المرأة الفلسطينية على البقاء والصمود ومواجهة التحديات في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة.

نوهت الآغا في تصريح لـ«وام» بدعم الإمارات المتواصل للجمعيات الخيرية التي تعنى بشؤون المرأة، فضلاً عن دعم المرأة الفلسطينية المعيلة والطالبات عبر جمعيات المجتمع المدني، مؤكدة أن هذا الدعم يخفف من أعباء المرأة والأسرة الفلسطينية.

وأشادت الآغا بجهود الاتحاد النسائي العام في الإمارات، مؤكدة أنه يقوم بدور رائد في دعم الجمعيات النسائية الفلسطينية والبرامج الموجهة لدعم المرأة والفتاة الفلسطينية، ووصفت تلك الجهود بأنها نموذج متميز للتضامن العربي في مواجهة تداعيات الحرب.

وأشارت إلى إسهامات الإمارات منذ بداية الحرب الدائرة في غزة ضمن مبادرات «الفارس الشهم 3» و«طيور الخير» التي شملت تأسيس ودعم المستشفيات الميدانية، وتنفيذ حملات التطعيم للأطفال، ما مكّن المرأة الفلسطينية من الحفاظ على صحة أسرتها، بجانب تقديم المساعدات الغذائية المتواصلة.

وقالت: إن دولة الإمارات أسهمت في تنفيذ مشروعات حيوية بالتعاون مع مصر لتأمين مياه الشرب من محطة العريش للمياه، وذلك لصالح المناطق المتضررة نتيجة قصف إسرائيل لمصادر المياه، واستهداف الآبار التي يعتمد عليها سكان قطاع غزة.

وأعربت عن تقديرها العميق لدولة الإمارات على دعمها المتواصل، مشيدة في الوقت نفسه بدور مصر في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة.