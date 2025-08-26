الإمارات تُنفذ الإنزال الجوي الـ81 للمساعدات الإنسانية ضمن عملية "طيور الخير" لدعم غزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

فقد أتمت دولة الإمارات اليوم تنفيذ عملية الإنزال الجوي الـ81 للمساعدات في إطار عملية "طيور الخير"، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة كل من ألمانيا وإندونيسيا.

شملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وبإتمام هذا الإنزال، بلغ إجمالي المساعدات الجوية التي قدمتها الإمارات ضمن هذه العملية أكثر من 4076 طنا، شملت الغذاء والمستلزمات الضرورية، مما يعكس التزامها الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

تُبرز هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في مجالات العمل الإغاثي الدولي، من خلال تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز ثقافة العطاء لتخفيف معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.