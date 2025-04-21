مكتوم بن محمد: برحيل البابا فرانسيس فقد العالم صوتاً من أصوات الحكمة





أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن إرث قداسة البابا فرانسيس الإنساني سيبقى في قلوب الملايين الذين لامستهم كلماته ومواقفه، مشيراً سموه إلى أنه رحل عن عالمنا اليوم صوتًا من أصوات الحكمة، ورمزًا عالميًا للتواضع والمحبة تجاوز الأعراق والمسافات.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس": "رحل عن عالمنا اليوم قداسة البابا فرانسيس، الذي فقد العالم برحيله صوتًا من أصوات الحكمة، ورمزًا عالميًا للتواضع والمحبة تجاوز الأعراق والمسافات. رجلٌ كرّس حياته لخدمة الإنسان، وبناء جسور التفاهم بين الأديان والثقافات، ونشر السلام في زمنٍ تشتد فيه الحاجة إليه، وسيبقى إرثه الإنساني حيًا في قلوب الملايين الذين لامستهم كلماته ومواقفه."