«الشعبة الإماراتية» تشارك باجتماعات البرلمان العربي في بغداد

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان التي عقدت أمس في بغداد بالجمهورية العراقية، للتحضير للجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، التي تعقد اليوم.

يضم وفد الشعبة معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، وكلاً من ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وترأس معالي اليماحي، اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والتي ناقشت أبرز المستجدات والتطورات السياسية والأمنية في الدول العربية، ومسودة موضوع رؤية عربية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية لنزع فتيل الأزمات ومنع نشوب الصراعات من خلال تفعيل الدبلوماسية الوقائية.

كما ترأس اليماحي اجتماع لجنة فلسطين، وجرى الاطلاع على مستجدات الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بدورها، قالت ناعمة الشرهان، إن اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، ناقش مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية حول إعداد مسودة موضوع رؤية برلمانية لحماية الأراضي الرطبة والخضراء في العالم العربي، وتبرز دولة الإمارات كنموذج إقليمي وعالمي في حماية الأراضي الرطبة والخضراء، على اعتبار أن حماية البيئة ضرورة وليست خياراً، وأن التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية ممكنة من خلال تشريعات قوية ومستدامة.

وناقشت اللجنة مقترح إعداد وثيقة استرشادية عربية للتعليم الإلكتروني خاصة في حالات النزوح واللجوء.

فيما أشار محمد الظهوري، إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ناقشت الإجراءات المتخذة لتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات والجهات الاقتصادية، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد الفلسطيني بهدف دعمه في مختلف المحافل البرلمانية.

كما ناقشت اللجنة التحضير للنسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية، والمقرر عقده على هامش جلسة البرلمان العربي ديسمبر القادم.