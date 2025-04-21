صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع ماليزيا وباكستان

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، نظيره جوهري عبدول، رئيس مجلس النواب في ماليزيا، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين والمجلسين، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين، وتطلعات الشعبين الصديقين.

علاقات عميقة

وأكد معالي صقر غباش، عمق علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وماليزيا في القطاعات المختلفة، وحرص قيادتي وحكومتي البلدين على تنمية وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والبنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب تعكس طموحات كلا البلدين، وتعمل على تحقيق المصالح المشتركة والازدهار والنمو المستدام.

وأكد الجانبان، أهمية العمل البرلماني المشترك، من خلال عقد اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات والخبرات والمعارف البرلمانية، وضرورة تفعيل التعاون البرلماني بين المجلسين بما يخدم القضايا الوطنية والإسلامية، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية، تأتي على رأس اهتمامات الدول العربية والإسلامية، وأن الدبلوماسية البرلمانية تعد إحدى أهم أدوات القوة الناعمة التي تسهم في تبني المواقف الموحدة للبرلمانات تجاه القضية الفلسطينية.

لقاء

كما بحث معالي صقر غباش، وسردار أياز صادق، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية باكستان الإسلامية، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين دولة الإمارات وباكستان في المجالات المختلفة، في ظل ما تشهده علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين من دعم قيادتي وحكومتي البلدين.

وأكد معالي صقر غباش خلال لقائه المسؤول الباكستاني أن الشراكة الاستراتيجية المتجذرة والتاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة والمتميزة والمستمرة.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية، من خلال تفعيل دور لجان الصداقة، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، والتعاون في المحافل البرلمانية المختلفة.