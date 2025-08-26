شخبوط بن نهيان: زيارة رئيس الدولة لأنغولا تعكس الرؤية الراسخة في تعزيز الشراكات مع القارة الأفريقية

أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أنغولا تعكس الرؤية الراسخة لدولة الإمارات في تعزيز شراكات إستراتيجية وطيدة مع القارة الأفريقية، تقوم على أسس الصداقة التاريخية والاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لشعوبنا.

وقال معاليه: لقد شهدت العلاقات الإماراتية - الأفريقية تطوراً لافتاً، حيث باتت نموذجاً للتعاون البنّاء في مجالات محورية تشمل الطاقة المستدامة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والتعليم، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية. وتواصل دولة الإمارات، من خلال استثماراتها ومشاريعها النوعية، الإسهام في دفع مسيرة التنمية في مختلف أنحاء القارة.

وأضاف: تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنغولا لتؤكد العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا، خاصة مع تولي أنغولا رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يفتح آفاقاً رحبة للتعاون في مجالات ذات أولوية مشتركة، ويسهم في تحقيق إنجازات نوعية تعود بالنفع على بلدينا والمنطقة بأسرها.

كما قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان: نثمن الدور البارز الذي تضطلع به أنغولا في تمثيل القارة الأفريقية على الساحة الدولية، سواء من خلال الاتحاد الأفريقي أو مجموعة العشرين، وغيرها من المنصات والمحافل الدولية الرئيسية، مضيفاً أن هذه الزيارة التاريخية تشكل محطة محورية لتعزيز العلاقات الثنائية، وتجديد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم مسيرة التنمية المستدامة في أفريقيا، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في كافة المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين إلى مزيد من التنمية والازدهار.