وساطة إماراتية تنجح بإطلاق 538 أسيراً روسياً وأوكرانياً

أعلنت دولة الإمارات، عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا أدت إلى إنجاز أكبر عملية تبادل أسرى منذ اندلاع الصراع بين البلدين، وتضمنت 246 أسيراً من الجانب الأوكراني و246 أسيراً من الجانب الروسي، كما شملت عملية الوساطة تبادل عدد من المصابين بين الجانبين، حيث تضمنت 31 مصاباً أوكرانياً و15 مصاباً روسياً بمجموع 538 أسيراً ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 3771 أسيراً.

وأعربت وزارة الخارجية، عن شكرها للبلدين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية، ما يعكس ثقتهما وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.وأفادت الوزارة، بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 14 وساطة، والتي تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى. إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن 277 أسيراً من الجيش الأوكراني عادوا إلى بلدهم في أحدث عملية لتبادل الأسرى مع روسيا. وشكر زيلينسكي الإمارات على توسطها في عملية التبادل.

هدنة روسية

وفي تطور لافت لمسار الحرب في أوكرانيا، أعلنت روسيا عن وقف أحادي الجانب لإطلاق النار في ذكرى عيد القيامة، خطوة قابلتها كييف بالتشكيك، متهمة موسكو بمحاولة اللعب بأرواح البشر، فيما أعلنت روسيا إحكام سيطرتها على كامل منطقة كورسك.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار من جانب واحد في أوكرانيا بمناسبة عيد القيامة، وأمر قواته بوقف الأعمال القتالية اعتباراً من الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو أمس حتى نهاية اليوم الأحد. وقال بوتين لرئيس أركان الجيش الروسي، فاليري جيراسيموف، خلال اجتماع في الكرملين: «لاعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة بمناسبة عيد القيامة .. آمر بوقف جميع الأنشطة العسكرية خلال هذه الفترة .. نتوقع أن تحذو أوكرانيا حذونا .. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون قواتنا مستعدة لدرء أي انتهاكات محتملة للهدنة واستفزازات من جانب العدو، وأي أعمال قتالية».

واعتبر بوتين أن الهدنة المعلنة ستبين مدى صدقية استعداد نظام كييف ورغبته وقدرته على الالتزام باتفاقات والانخراط في محادثات للسلام. ورد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في منشور عبر منصة «إكس»، بالتشكيك في جدية الهدنة، متهماً بوتين بمحاولة اللعب بأرواح البشر. وأضاف: «في هذه اللحظة تدوي صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في كل أنحاء أوكرانيا .. يبين هجوم المسيرات في أجوائنا الموقف الحقيقي لبوتين تجاه عيد الفصح والأرواح البشرية».

تشكيك

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها: «إن بلاده لا يمكنها الوثوق بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن إعلانه وقف إطلاق النار في عيد القيامة»، مشيراً إلى أن كييف ملتزمة باتفاقها الأصلي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً. وأضاف: «لا يزال موقف أوكرانيا واضحاً وثابتاً: في جدة في 11 مارس، وافقنا دون قيد أو شرط على الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق نار مؤقت كامل لمدة 30 يوماً .. أدلى بوتين الآن بتصريحات حول استعداده لوقف إطلاق النار 30 ساعة بدلاً من 30 يوماً .. يمكن لروسيا أن توافق في أي وقت على اقتراح وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يوماً، وهو المقترح المطروح منذ مارس .. نعلم أن أقواله لا يمكن الوثوق بها، وسننظر إلى الأفعال لا إلى الأقوال».

اتهامات خرق

وفي وقت لاحق، قال مسؤول أوكراني: «إن القوات الروسية تواصل إطلاق النار على مواقع أوكرانية على رغم إعلان وقف إطلاق النار». وكتب أندريه كوفالينكو، رئيس مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لمجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، على تلغرام: «يحاول الروس التظاهر بأنهم قوات حفظ سلام، لكنهم رفضوا بالفعل وقف إطلاق النار غير المشروط في 11 مارس، وينفذون الآن عملية إعلامية يتحدثون فيها عن هدنة، غير أنهم مستمرون في إطلاق النار دون توقف .. كل هذا بهدف تحميل أوكرانيا المسؤولية».

سيطرة كاملة

في الأثناء، قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسي، فاليري جيراسيموف، أمس: «إن الجيش طرد القوات الأوكرانية من كامل منطقة كورسك الروسية تقريباً». وأضاف جيراسيموف للرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع بثه التلفزيون: «جرى تطهير معظم المنطقة والتي تبلغ مساحتها 1260 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 99.5 %، لافتاً إلى أن أوكرانيا لا تسيطر إلا على 3 كيلومترات مربعة فقط من كورسك، في محيط قريتي أوليشنيا وجورنال الواقعتين على الحدود».

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استعادة السيطرة على أوليشنيا من قبضة القوات الأوكرانية، وقرية شيفتشينكو في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

كما شنت القوات الروسية، هجمات جديدة بطائرات مسيرة على خاركيف شرق أوكرانيا خلال الليل، واستهدفت مناطق سكنية، وفق ما ذكر عمدة المدينة، إيهور تيريخوف، أمس. كما اتهمت وزارة الدفاع الروسية، أوكرانيا، بمهاجمة منشآت طاقة روسية 10 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية. إلى ذلك، قالت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، إن روسيا أطلقت ثمانية صواريخ و87 طائرة مسيرة في هجوم الليلة قبل الماضية على أوكرانيا، ما تسبب في أضرار في 5 مناطق بالبلاد. وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 33 طائرة مسيرة روسية وأعادت توجيه 36 أخرى باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية.