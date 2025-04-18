سعود بن صقر يبحث والقنصل الأمريكي التعاون والعمل الاقتصادي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، روبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، يرافقه وفد من قطاع الرعاية الصحية في مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام والوفد المرافق، وبحث معهم فرص تعزيز علاقات التعاون والعمل الاقتصادي المشترك في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الرعاية الصحية، وذلك انطلاقاً من علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية.

كما استقبل سموه في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الأمير فيليبوس من اليونان وزوجته الأميرة نينا، اللذين يزوران الدولة حالياً وتبادل سموه معهما الأحاديث الودية حول عدد من المواضيع الثقافية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً سموه أن الحوار الثقافي البنّاء يُشكّل ركيزة أساسية لنشر قيم التسامح والتعايش، ووسيلة فعّالة لفتح قنوات التواصل بين الشعوب.