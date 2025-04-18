الإمارات تشدد على الدور الأفريقي في حل أزمة السودان

التقت معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء، وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والشتات في جمهورية كينيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكينيا، وفرص توطيد الروابط بين الشعبين والتعاون عبر كافة المجالات.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر لندن حول السودان، الآراء حول الأزمة الحالية في السودان والجهود الإقليمية لدعم حل سياسي يحظى بموافقة الطرفين حول أهمية التعاون البناء مع الشركاء في أفريقيا، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد».

كما شددت دولة الإمارات على أهمية الدور الأفريقي في معالجة الأزمات الإقليمية بما في ذلك في السودان، وجددت دعوتها للتوصل إلى حل بقيادة أفريقية.

كما جددت معاليها التأكيد على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في السودان وتحقيق عملية انتقالية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية.

كما سلطت الضوء على أهمية اتخاذ المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، موقفاً أكثر حزماً فيما يتعلق باستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين.

حضر الاجتماع منصور أبوالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة. ودعت معاليها، خلال مؤتمر لندن حول السودان، والذي استضافته المملكة المتحدة، أول من أمس، إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل.

كما أكدت معاليها، أنه بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية.

مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.