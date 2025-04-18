الإمارات تشارك في اجتماعين برلمانيين بشأن فلسطين

يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي سيعقد في إسطنبول، اليوم. ويضم وفد الشعبة البرلمانية في عضويته، كلاً من: د. عدنان حمد الحمادي، وحميد أحمد الطاير، ود. نضال محمد الطنيجي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس، ود. عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

ومن المقرر أن يعقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على هامش الاجتماع، جلسة مباحثات مع نظيره البروفيسور الدكتور نعمان كورتلموش رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، ويلتقي مع عدد من رؤساء البرلمانات، لبحث تعزيز علاقات التعاون البرلمانية والثنائية.

وتتضمن المحاور الرئيسية للاجتماع، دعم حل الدولتين وتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في غزة والضفة، ومناقشة انتهاكات القانون الدولي والانتهاكات الإنسانية في الأراضي المحتلة، وتنسيق الجهود البرلمانية الدولية في المحافل الإقليمية والدولية.

إلى ذلك، يشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، في اجتماع لجنة فلسطين المنبثقة عن البرلمان العربي، واجتماعات اللجان الدائمة، والجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، التي ستنعقد من 19 إلى 21 أبريل بمقر مجلس النواب العراقي في بغداد. وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية كلاً من:

ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد المزروعي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.