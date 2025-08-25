وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية يزور ملاوي لتنفيذ وإطلاق مشاريع خيرية

زار وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية دولة ملاوي بهدف تنفيذ وإطلاق مشاريع خيرية متنوعة؛ من بناء المساجد، وحفر الآبار، وإنشاء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، ومراكز صحية، إلى جانب كفالة الأيتام ورعاية أسرهم.

ويترأس الوفد الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، وتعدّ هذه الزيارة الأولى لدولة ملاوي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتغطية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز مقومات الاستقرار في المناطق المحتاجة هناك.

وأكد الخاجة أن هذه المشاريع تمثل باكورة لبرامج أوسع يجري العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في قطاعات التعليم والصحة والمياه وغيرها.

وأضاف أن الهيئة تضع نصب عينيها الوصول إلى الشرائح الأكثر ضعفاً، وخاصة الأيتام والأسر محدودة الدخل، مؤكداً أن هذه المشاريع ستحدث أثراً مباشراً في حياة آلاف المستفيدين، وستسهم في دعم الاستقرار المجتمعي، ومكافحة الفقر، وترسيخ قيم التكافل والرحمة.