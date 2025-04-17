النائب العام للاتحاد يبحث التعاون القضائي مع روسيا

استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، إيغور كراسنوف، المدعي العام لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية في مجال أعمال النيابة العامة، وتبادل الأحاديث الودية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما وقع الجانبان البروتوكول اللاحق لمذكرة التفاهم بين النيابة العامة الاتحادية ومكتب النائب العام بروسيا الاتحادية، لإنشاء فريق مشترك من المختصين في النيابتين، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة.