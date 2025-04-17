«الوطني» والبرلمان الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر المجلس بأبوظبي، ديفيد ماكالستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء اللجنة المرافقين له.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يجسد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد الجانبان على متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني والدبلوماسي.