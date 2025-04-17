المرر يترأس وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى

ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد اليوم بدولة الكويت الشقيقة.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وسبل تطويرها وآخر المستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم.

كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وتم التأكيد على الالتزام المشترك لبناء شراكة مستدامة وواعدة قائمة على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، وتنسيق المواقف والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار للمنطقتين والعالم.

كما تم متابعة التحضيرات الخاصة بالقمة الثانية المرتقبة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى المقرر عقدها في 5 مايو 2025، بمدينة سمرقند في جمهورية أوزباكستان.