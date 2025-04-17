الإمارات تتبادل الخبرات مع دول العالم في مجال الفضاء

اختتمت دولة الإمارات ممثلة في وكالة الإمارات للفضاء، مشاركتها في الدورة الـ40 لملتقى الفضاء الدولي، الذي أقيم في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل الجاري، وذلك إلى جانب نخبة من قادة القطاع العالميين وممثلين عن الجهات الحكومية والشركات والخبراء حول العالم.

وترأس سالم بطي القبيسي، المدير العام للوكالة، وفد الوكالة الذي ضم فريق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات وعدداً من المسؤولين والمهندسين.

وأكد القبيسي أن المشاركة في الملتقى تأتي تجسيداً للالتزام الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء، واستكشاف مجالات جديدة للابتكار والاستدامة، وبما يتماشى مع الرؤية الطموحة لبناء اقتصاد فضائي وطني مستدام على مدار الـ50 عاماً المقبلة.

وأشار إلى أن الملتقى شكل فرصة استراتيجية مهمة لتبادل المعرفة مع نخبة من قادة القطاع والخبراء العالميين، وهو بدوره ما يسهم على المديين القريب والبعيد في تعزيز جهودنا لتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على ريادة المستقبل في هذا المجال وفق أعلى المعايير العالمية، وخاصة في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، والتي تمثل خطوة رائدة نحو ترسيخ مكانتنا في قطاع الفضاء العالمي.

وعلى هامش أعمال الملتقى، زار المدير العام للوكالة، الفريق الوطني في مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء بجامعة كولورادو بولدر، حيث اطلع على أحدث المستجدات المتعلقة بمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

والتقى قيادات المختبر والجامعة، وعقد اجتماعاً مع أعضاء الفريق الوطني للمهمة، الذي يضم نخبة من الكفاءات الإماراتية من مؤسسات وطنية رائدة.

وخلال مشاركة الوفد في ملتقى الفضاء الدولي، شارك سالم القبيسي في جلسة حوارية، إلى جانب نخبة من القيادات العالمية في قطاع الفضاء ومن أبرزهم كيفن كوجينز، نائب المدير المساعد مدير برنامج الاتصالات والملاحة الفضائية في ناسا.

والدكتور محمد سعود التميمي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، وهيث أ. كولينز، مدير وكالة الدفاع الصاروخي «MDA» في وزارة الدفاع الأمريكية، لبحث سبل التعاون الفضائي العالمي.

وعلى هامش أعمال ملتقى الفضاء الدولي، عقد وفد الوكالة اجتماعات مع نخبة من قيادات وكالات الفضاء والشركات العالمية المتخصصة، بما في ذلك وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، ومختبر الدفع النفاث «JPL»، وشركة أمازون KGS، وشركة Ansys، وشركة Novaspace، وشركة Virgin Galactic.

وخلال هذه اللقاءات، ناقش الوفد سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية، من أبرزها مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، إضافة إلى برنامج الفضاء الوطني، والتحديثات التقنية، والتعاون في إطار اتفاقية أرتميس التي انضمت إليها دولة الإمارات في عام 2020.