عمار بن حميد يبحث ورئيس «كريبتو دوت كوم» التعاون في التقنيات الرقمية

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إريك إنزياني، رئيس مجموعة «كريبتو دوت كوم» العالمية، إحدى أكبر منصات الأصول الرقمية في العالم.

وأشاد سموه، في مستهل اللقاء، بالمكانة المرموقة التي تحتلها المجموعة كإحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.

وأكد سموه حرص إمارة عجمان على توطيد الشراكات مع الشركات الرائدة في التقنيات الحديثة، بما يواكب رؤيتها في التحول الرقمي ويعزز أداء القطاعات الحيوية في الإمارة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرقمية، واستكشاف السبل الممكنة للاستفادة من خبرات مجموعة «كريبتو دوت كوم» في مجالي الابتكار المالي وتداول العملات الرقمية.

وتطرق النقاش إلى أهمية توظيف البيانات والتقنيات الحديثة في دعم منظومة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي، انسجاماً مع رؤية «عجمان 2030»، التي تهدف إلى بناء مستقبل رقمي متطور يرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وشدد سموه خلال اللقاء على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية، مؤكداً أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية للابتكار والنمو الاقتصادي في الإمارة.

واطّلع سمو ولي عهد عجمان على أبرز مشاريع المجموعة وتجاربها الإقليمية، وخصوصاً في منطقة الخليج، والدور المرتقب لها في دعم المؤسسات الحكومية والخاصة في تبني حلول رقمية متقدمة تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز الجاهزية للتحولات المستقبلية.

من جانبه، أعرب إريك إنزياني عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مثنياً على الرؤية الاستشرافية التي تتبناها إمارة عجمان في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي ‏عجمان الرياضي، والدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، ومصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، ومحمد الحكيم المدير الإقليمي في «كريبتو دوت كوم» بالشرق الأوسط، وعدد من كبار المسؤولين في الإمارة إلى جانب ممثلين عن المجموعة.