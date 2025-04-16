الإمارات تدين مخططات تستهدف المساس بأمن الأردن

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدة للمخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأكد سموه، في بيان، على موقف دولة الإمارات الراسخ ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي. كما أشاد سموه بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وشدد على موقف دولة الإمارات الثابت في تأييدها وتضامنها ومساندتها للمملكة في التصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف المساس بالأمن الوطني، وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأعلن الأردن، أمس، عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، نقلاً عن دائرة المخابرات العامة، أنها ألقت القبض على 16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ «تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وفي إيجاز صحافي، قال وزير الإعلام والاتصال محمد المومني، إن الموقوفين هم عدة خلايا في أربع قضايا، إحداها «تصنيع صواريخ قصيرة المدى مداها ما بين 3 إلى 5 كيلومترات فقط، وهذا مؤشر كبير».

صاروخ ومسيّرة

وأضاف المومني، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القضية تشمل أيضاً «حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرة مسيرة».

وأوضح أن الخلية الأولى تضم 3 عناصر ضبطت بين مايو ويونيو 2023 وكانت تعمل على «نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار من نوع (تي إن تي) و(سي4) و(سنتيكس إتس) وأسلحة أوتوماتيكية جميعها مهربة من الخارج».

أما الخلية الثانية، فهي من 3 عناصر وضبطت في فبراير 2025 و«كانت تعمل على تصنيع هياكل صواريخ بأدوات محلية»، وأكد المومني أنها تلقت تمويلاً من الخارج وتمكنت من إنتاج نموذج لصاروخ.

وقال إن خلية أخرى من «4 عناصر انخرطوا في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة مستعينة بأطراف خارجية، عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة». وأشار إلى أن الخلية استطاعت إنجاز مجسم أولي لطائرة مسيرة.

أما الخلية الرابعة فقال إن مهمتها كانت تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعهم لـ «دورات تدريبية أمنية غير مشروعة».

انتماءات سياسية

وأشار المومني إلى أن «هناك انتماءات سياسية لمتهمين في هذه القضايا. منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب القانون»، في إشارة إلى جماعة الإخوان التي حلت بقرار قضائي عام 2020.

وعرض تلفزيون المملكة الرسمي اعترافات مسجلة لعدد من المتورطين، الذين قالوا إنهم زاروا لبنان للتدريب وتعلم كيفية صنع صواريخ وطائرات مسيرة.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس وزراء لبنان نواف سلام، عبر سلام لنظيره الأردني جعفر حسان خلال اتصال هاتفي أمس، عن رفض لبنان «أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل من شأنه تهديد أمن أي من الدول الشقيقة أو الصديقة».

وأكد «كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان».