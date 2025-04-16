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الإمارات

منصور بن زايد يبحث ومدعي عام روسيا تعزيز العلاقات الثنائية

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وام

أبوظبي
منصور بن زايد خلال مباحثاته مع المدعي العام لروسيا الاتحادية
تصوير: حسن برغش
منصور بن زايد خلال مباحثاته مع المدعي العام لروسيا الاتحادية
سموه مصافحاً إيغور كراسنوف
تصوير: حسن برغش
سموه مصافحاً إيغور كراسنوف

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في قصر الوطن بأبوظبي، إيغور كراسنوف المدعي العام لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية وتطويرها في مختلف المجالات ولا سيما القانونية والقضائية منها بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية.