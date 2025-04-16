ضاحي خلفان يلتقي قنصل الإمارات في هونغ كونغ

التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الشيخ سعود علي المعلا، القنصل العام للدولة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، حيث أهدى معاليه القنصل خلال الزيارة كتاب «الصفات القيادية لزايد».

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج الزيارة، التي يقوم بها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إلى الصين، يرافقه اللواء وليد المناعي، مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد عبدالله عتيق بورقيبة، مدير إدارة السكرتارية للمكتب.