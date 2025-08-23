الإمارات تجهيز السفينة التاسعة لإغاثة غزة بـ7,000 طن من المواد الغذائية

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبمكرمة من سموه، يتم تجهيز السفينة التاسعة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، محمّلة بمساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة موجهة لصالح المتضررين في قطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق عملية "الفارس الشهم 3"، لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

ستُحمَّل السفينة بما يقارب 7,000 طن من المواد الغذائية الأساسية، تمهيدًا لمغادرتها خلال الأيام المقبلة باتجاه قطاع غزة، في استجابة عاجلة للاحتياجات المعيشية المتزايدة، نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية. ويأتي ذلك استمرارًا لجهود دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة الفورية في أوقات الأزمات.

ويُذكر أن عملية "الفارس الشهم 3"، ومنذ انطلاقتها، شملت تجهيز وإرسال ثماني سفن سابقة إلى جانب هذه الرحلة، حملت على متنها آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء، ضمن جسر بحري وجوي متواصل، يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الأشقاء في فلسطين.



