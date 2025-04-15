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الإمارات

سيف بن زايد يلتقي مدير الوكالة الحكومية في قيرغيزستان

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البيان

أبوظبي
سيف بن زايد خلال لقائه أولان كاريبيكوف
وام
سيف بن زايد خلال لقائه أولان كاريبيكوف

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أولان كاريبيكوف مدير الوكالة الحكومية لتسجيل المركبات والسائقين بمجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان الصديقة.

جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة الصادرة من الإمارات وقيرغيزستان واستبدالها دون الحاجة لإجراء الاختبار النظري والعملي، لتسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من البلدين أثناء الإقامة أو الزيارة.

وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وعن الجانب القيرغيزي أولان كاريبيكوف مدير الوكالة الحكومية لتسجيل المركبات والسائقين.